Ребенка на самокате сбил автомобиль в Лесозаводске

В Лесозаводске Приморского края шестилетний ребенок, катаясь на самокате, попал под колеса автомобиля. Мальчик получил травмы.

Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону, по предварительным данным, на Водной улице, когда 42-летний водитель Toyota Lite Ace следовал по дороге, мальчик на самокате неожиданно выехал на проезжую часть. Водитель среагировать не успел и сбил ребенка.

Установлено, что водитель ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, его водительский стаж составляет девять лет. Проводится проверка.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что в Москве автомобиль столкнулся с электросамокатом, на котором находились двое детей. На кадрах видно, что черный автомобиль сворачивает во двор, когда в его переднюю часть врезаются двое несовершеннолетних на самокате и перелетают через капот.