В Мурманской области назвали сроки весеннего половодья

Весенний паводок в Мурманской области начнется в третьей декаде апреля – начале мая. К этому времени ожидается увеличение водности рек и приток воды в водохранилища, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным заполярных метеорологов, на горных реках и водоемах северо-востока области уровень вод поднимется в первые майские дни. Половодье достигнет пика ко второй половине мая, в это же время на реках начнется сход льда.

Как отмечает ИА «Би-порт», дрейф льда на большинстве озер и водохранилищ Заполярья в этом году ожидается раньше срока — к концу мая или началу июня.

В спасательном ведомстве подчеркнули, что особенно важно отслеживать ситуацию на реке Варзуга, где вероятны заторы и подтопления, и на реке Кола — из-за возможного подтопления дачных участков.