Врач развеяла миф о необходимом количестве воды для организма

Мочекаменную болезнь выявляют у каждого третьего пациента врача-уролога. Это распространенное заболевание развивается под влиянием многих факторов: наследственной предрасположенности, нарушения обмена веществ, особенностей питьевого режима. Эксперт лаборатории «Гемотест», уролог Александра Старцева рассказала «Известиям» 23 апреля, сколько воды в день нужно выпивать, чтобы почки работали нормально, и можно ли вылечить мочекаменную болезнь минералкой.

По ее словам, с симптомами мочекаменной болезни в течение жизни сталкиваются до 20% жителей Земли, обычно в возрасте 40–50 лет. Кроме того, мужчины страдают этим заболеванием в три раза чаще женщин. При мочекаменной болезни в мочевыводящей системе из кристаллизующихся солей образуются песок и камни. Проходя по мочевыводящим путям, они могут вызывать сильную боль, однако налаженный питьевой режим снижает риск развития такой патологии.

«При хорошем питьевом режиме объем мочи увеличивается, а концентрация растворенных в ней солей снижается. Это уменьшает вероятность их кристаллизации и образования камней. Кроме того, при увеличении объема жидкости мочевой пузырь опорожняется чаще, моча не застаивается, что тоже препятствует образованию камней и развитию инфекций», — отметила врач.

Уролог уточнила, что официальных норм потребления воды нет: потребность в жидкости зависит от возраста, веса, физической нагрузки и климата, в котором живет человек. Во многих руководствах можно прочитать, что в день нужно выпивать не менее 30 мл на 1 кг массы тела, но специалист предупредила: не стоит вливать в себя жидкость насильно. В организме есть хорошо отрегулированный механизм, который провоцирует жажду и предупреждает обезвоживание, поэтому пить рекомендуется по потребности.

«Для контроля можно время от времени обращать внимание на цвет мочи: если она светло-желтая и прозрачная — организму хватает воды, концентрированный желтый цвет указывает на недостаток жидкости», — подчеркнула эксперт.

Как подсказала Старцева, для утоления жажды лучше всего употреблять обычную питьевую воду с нейтральным кислотно-щелочным балансом. Такую воду рекомендуется пить для профилактики заболевания и при образовании самого распространенного типа почечных камней, которые состоят из солей кальция и щавелевой кислоты, — кальций-оксалатных. При уратных камнях, которые образуются на фоне повышенной кислотности мочи, иногда прописывают щелочную минеральную воду, а при струвитных и фосфатных — наоборот, более кислую.

«Важно помнить, что корректировка кислотно-щелочного баланса с помощью минеральной воды — часть комплексной терапии мочекаменной болезни, которую можно проводить только под контролем врача. Самостоятельное водолечение может усугублять образование камней», — предостерегла уролог.

По ее словам, в некоторых видах минеральной воды содержится много натрия, при употреблении в большом объеме такие напитки повышают риск осложнений у людей с артериальной гипертензией и сердечной недостаточностью. Она объяснила, что при выборе минеральной воды стоит отдавать предпочтение той, в которой содержание натрия не превышает 200 мг/л».

Ранее, 13 марта, заместитель директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета профессор Евгений Шпоть рассказал «Известиям» о диагностике и лечении заболеваний почек. Он объяснил, что заболевания почек стоит разделить на две значительные группы: нефрологические и урологические, включая онкоурологию. К первому типу относятся такие патологии почек, как различные варианты гломерулонефритов, острая и хроническая болезнь почки. Врач также рассказал, что для лечения мочекаменной болезни применяются чрескожные эндоскопические вмешательства, в частности чрескожная нефролитотрипсия, при которой делается небольшой прокол, через который удаляется камень.