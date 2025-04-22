Детские пособия за апрель выплатят досрочно в Хабаровском крае

В Хабаровском крае уже 29 апреля отделение СФР по региону перечислит на счета в банки детские пособия за апрель. По графику, они должны поступить 3 мая, так как в текущем месяце зачисления производятся за предыдущий месяц. Однако день выплат в мае выпадает на выходной. С этим и связана досрочная доставка пособий.

ИА AmurMedia со ссылкой на ведомство пишет, что досрочно выплатят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года нетрудоустроенным родителям, ежемесячную выплату на первого ребенка до трех лет и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, который проходит срочную службу по призыву или мобилизации.

В ведомстве также отметили, что выплаты зачисляются на счет в течение дня. Если средства не поступили утром, они поступят до конца дня. Выплата пособий за май ожидается 3 июня уже по обычному графику.

В феврале сообщалось, что в Хабаровском крае в 2024 году собственное жилье получили более 300 детей-сирот. Это превысило показатели 2023 года на 38%. Вопрос обеспечения сирот жильем включен в Атлас проблемных объектов по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Это позволило ускорить процесс.