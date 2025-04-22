Путин примет участие в ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 22 апреля сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«С 2006 года форум проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации, это будет так и на этот раз», — сказал он на брифинге в МИД РФ.

По словам Панкина, ПМЭФ является одним из самых масштабных и значимых деловых мероприятий в мире. В этом году в форуме примут участие делегации на высшем уровне, его посетят парламентские лидеры и руководители международных организаций, подчеркнул замглавы российского МИДа.

Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас 19 апреля заявил, что Торгово-промышленная палата страны рассматривает возможность участия в ПМЭФ-2025. Он добавил, что «Росконгресс» выслал приглашения на форум отдельным высокопоставленным должностным лицам Мексики.

ПМЭФ-2025 будет проходить с 18 по 21 июня. В этом году тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», отражающая ключевые изменения в системе международного сотрудничества.