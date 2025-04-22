В Удмуртии из-за природного пожара повреждены четыре постройки

В Удмуртии в результате природного пожара повреждены четыре постройки. Об этом 22 апреля сообщило республиканское ГУ МЧС России.

«В починке Нижневоткинского лесоучастка горит сухая растительность. Пламя перешло на садоводческие строения. Предварительно, повреждены четыре постройки», — указано в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Кроме того, на месте происшествия работают пожарные.

В этот же день сообщалось, что в России лесопожарные службы смогли потушить 49 пожаров за сутки. Уточнялось, что в тушении возгораний были задействованы более 2,5 тыс. человек, 420 единиц техники, а также пять воздушных судов.

Президент России Владимир Путин 14 апреля на совещании с правительством потребовал своевременно реагировать на лесные пожары и не допускать тяжелых последствий. Он отмечал, что как минимум в восьми регионах России количество очагов лесных пожаров значительно превысило показатели прошлого года.