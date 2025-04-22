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За прошедшие сутки в России произошло 289 ДТП
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За прошедшие сутки в России произошло 289 ДТП

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Фото: ТАСС/Шемелов Станислав
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За минувшие сутки на российских дорогах произошло 289 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 22 человека и 321 получил травмы. Об этом 22 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России. 13 погибших были пассажирами и водителями транспортных средств, уточнили в ведомстве.

В результате 76 ДТП, 34 из которых произошли на пешеходных переходах и 42 — вне зоны их действия, погибли девять пешеходов, еще 68 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших — 28 детей-пешеходов, 18 из которых получили травмы вне «зебры».

С участием автобусов зафиксировано 25 ДТП, в которых погиб один человек, еще 34 участникам дорожного движения, в том числе троим детям, потребовалась медицинская помощь. Причиной 12 происшествий с автобусами стало нарушение правил дорожного движения их водителями.

На дорогах России за минувшие сутки зарегистрировано 51 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 50 юных участников дорожного движения, в том числе 13 детей-пассажиров, четыре велосипедиста и пять водителей мототранспорта в возрасте до 16 лет. Погибли двое детей-пешеходов.

В Уфе 32-летний водитель легкового автомобиля при движении по дворовой территории совершил наезд на шестилетнего мальчика, гулявшего без родительского присмотра. Ребенок неожиданно для автомобилиста выбежал из-за припаркованной автомашины. В результате ДТП юный пешеход получил травмы и после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

В городе Уссурийске Приморского края водитель грузовика совершил наезд на 11-летнего школьника, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик погиб.

В Дагестане на 8-м км региональной автодороги Манас – Первомайское водитель легковой автомашины совершил наезд на 11-летнего пешехода, находившегося без сопровождения взрослых, который пересекал проезжую часть при отсутствии в зоне видимости организованного пешеходного перехода. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход погиб.

Госавтоинспекция напоминает родителям об обязательном контроле за досугом и поведением своих малолетних детей. Не отпускайте их на улицу одних, без присмотра, особенно в вечернее время. Взрослым рекомендовано всегда сопровождать их во время прогулок, походов на развивающие занятия в кружках и спортивных секциях. Для улучшения видимости юных пешеходов водителями транспортных средств необходимо обязательно использовать на верхней одежде детей световозвращающие элементы.

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«Отсутствие родительского контроля за поведением и досугом детей дошкольного и младшего школьного возраста часто приводит к получению травм или гибели юных участников дорожного движения», — напомнил в разговоре с «Известиями» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными на дорогах населенных пунктов и городов. Особую осторожность людям за рулем следует проявлять при подъезде к пешеходным переходам, сбрасывая перед ними скорость вплоть до полной остановки, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть.

«Поведение детей на дороге зачастую бывает непредсказуемым. Поэтому водителями не стоит спешить возобновлять движение даже на разрешающий сигнал светофора, пока они не убедятся в том, что переход свободен от пешеходов, — почеркнул Белан.

Ранее сегодня стало известно о крупном ДТП в Тверской области на трассе М11 «Нева». В результате столкновения двух грузовиков и одного легкового автомобиля пострадали два человека.

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