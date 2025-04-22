В Москве восстановили движение на Калужско-Рижской линии метро

На южном участке Калужско-Рижской линии метро в Москве возобновили движение после нахождения человека на пути. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Движение на Калужско-Рижской линии восстановлено и вводится в график», — говорится в Telegram-канале.

Движение на участке было перекрыто ранее в этот день. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Как уточняет «РИА Новости», инцидент с падением человека на пути произошел на станции «Ленинский проспект» — мужчина погиб, попав под поезд.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии не было движения от «Таганской» до «Баррикадной» из-за человека на путях. Тогда поезда в обратном направлении следовали с увеличенным интервалом.