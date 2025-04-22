В Москве нет движения поездов на участке оранжевой ветки метро
На южном участке Калужско-Рижской линии метро в Москве приостановили движение из-за человека на пути. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«На Калужско-Рижской линии (6) нет движения от «Октябрьской» до станции «Новые Черемушки», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
По информации «РИА Новости», мужчина, упав под поезд на станции «Ленинский проспект», скончался.
Ранее, 12 марта, сообщалось, что на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии не было движения от «Таганской» до «Баррикадной» из-за человека на путях. Тогда поезда в обратном направлении следовали с увеличенным интервалом.