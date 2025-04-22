Четыре человека пострадали при атаках со стороны ВСУ в Белгородской области
Четыре мирных жителя Белгородской области получили ранения при атаках дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В селе Казинка Валуйского округа беспилотник ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего пострадал мужчина», — написал глава региона в Telegram-канале.
Уточняется, что мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные осколочные ранения. Он был доставлен в Валуйскую центральную районную больницу (ЦРБ).
Еще один житель пострадал при атаке беспилотника недалеко от села Почаево Грайворонского округа. Ранения получил сотрудник сельхозпредприятия, который позже был доставлен в Грайворонскую ЦРБ.
«В Шебекинском округе сразу пять дронов атаковали предприятие в селе Новая Таволжанка. В результате детонации одного из дронов пострадал сотрудник предприятия. Попутным транспортом он доставлен в Шебекинскую ЦРБ», — добавил Гладков.
В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка от удара беспилотника пострадал сотрудник подразделения «Орлан». Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, после чего был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.
Днем ранее Гладков сообщил, что результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадал мирный житель. Мужчина получил ранения при ударе FPV-дрона на трассе Томаровка — Красная Яруга.