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В МИД РФ указали на глубину падения ЕС из-за угроз политикам посещать Москву 9 Мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко указал на глубину морального падения Евросоюза (ЕС) после угроз европейским политикам, которые хотят приехать в Москву на празднование 9 Мая. Об этом он сообщил 22 апреля в ходе круглого стола комитета Совета Федерации по международным делам.

«Порой бывает стыдно, что на той стороне у наших неприятелей есть люди, которые осмеливаются давать советы и грозить тем, кто хочет приехать в Москву. Это свидетельствует о глубине падения морального, политического и любого другого тех людей, которые находятся с той стороны», — подчеркнул Грушко.

Он добавил, что политики ЕС устроили идеологическую борьбу вокруг священного для многих людей события. По его словам, это свидетельствует о проводимой Западом политике расчеловечивания и стирания исторической памяти для внедрения новых нарративов, которые оправдывали бы милитаризацию Европы.

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21 апреля президент России Владимир Путин отметил мужество политиков из стран ЕС, которые приедут на празднование 9 Мая в Москву. Российский лидер отметил, что таким образом главы европейских стран смогут отметить исторические заслуги людей, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом.

До этого, 14 апреля, представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас предупредила европейских чиновников, что в случае их посещения РФ для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы, они столкнутся с «последствиями».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал ее заявление жестким и неправильным, а также отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.

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