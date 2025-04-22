В Кремле пообещали проинформировать о возможном визите Уиткоффа в Россию
В Кремле проинформируют, когда состоится визит в Москву спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. Об этом 22 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем», — сказал Песков.
Встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Песков до начала переговоров заявлял, что переговоры президента и спецпосланника — это хорошая возможность, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.
Позднее, 15 апреля, Уиткофф сообщил, что Соединенные Штаты продвигаются вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Он также отметил, что существует возможность перестроить отношения между Россией и США посредством коммерческого партнерства.