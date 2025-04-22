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В Кремле пообещали проинформировать о возможном визите Уиткоффа в Россию

Песков: мы проинформируем, когда состоится визит Уиткоффа в Россию
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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В Кремле проинформируют, когда состоится визит в Москву спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. Об этом 22 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем», — сказал Песков.

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Встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Песков до начала переговоров заявлял, что переговоры президента и спецпосланника — это хорошая возможность, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.

Позднее, 15 апреля, Уиткофф сообщил, что Соединенные Штаты продвигаются вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Он также отметил, что существует возможность перестроить отношения между Россией и США посредством коммерческого партнерства.

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