Стоимость премиальной недвижимости в Сочи превысила 2 млн рублей за 1 кв. м

В 2025 году средняя цена премиальных лотов недвижимости в Сочи достигла 2,1 млн рублей за 1 кв. м. К такому выводу пришли аналитики проектов Urban и PARADE Development, которые провели исследование этого сектора продаж. С данными ознакомились «Известия» 22 апреля.

По данным исследования аналитиков, цена других черноморских локаций в 4,5 раза ниже — 450 тыс. рублей за 1 кв. м. В годовой динамике объем предложения сервисных лотов увеличился на 18%, до 125,6 тыс. кв. м (2786 лотов), а за пять лет — более чем в 5 раз (в 2021 году показатель равнялся 24,5 тыс. кв. м, или 642 лота).

«Сочи, без преувеличения, стал самым популярным российским всесезонным курортом, аналогов которому нет в стране. Эти факторы в совокупности сформировали колоссальный отложенный спрос, который до сих пор в полной мере не покрывает объема нового предложения», — отметила генеральный директор PARADE Development Дарья Комиссарова.

Другие черноморские курорты, такие как Анапа, Геленджик и Новороссийск, не могут соперничать с Сочи по объему предложения и уровню цен на сервисные объекты. Однако они демонстрируют значительный рост показателей благодаря низкой базе. В этом году объем предложения сервисной недвижимости на Черноморском побережье, исключая Сочи, увеличился почти на 40% по сравнению с 2024 годом — с 53,4 тыс. кв. м до 89,7 тыс. кв. м. С 2022 года этот показатель вырос рекордно в 16 раз — с 5,4 тыс. кв. м.

Средневзвешенная цена на сервисные лоты в других черноморских городах также за год повысилась на значительные 33%, достигнув 450 тыс. рублей за 1 кв. м. С 2022 года показатель увеличился в 1,8 раза.

«Несмотря на то что в Сочи в разы выше темпы развития данного сегмента, другие черноморские курорты также заметно наращивают свои сервисные предложения. Застройщики уже обратили свое внимание на недооцененные локации на побережье и в горной части Краснодарского края, которые будут активно развиваться в ближайшие годы», — подытожила генеральный директор проектор Urban Ольга Хасанова.

Ранее, 15 апреля, «Известия» ознакомились с результатами исследования сервиса «Работа.ру», компаний «СберАвто» и «Ситидрайв» и выяснили, что планируют делать россияне в майские праздники. Оказалось, что среди опрошенных россиян 21% респондентов планирует в майские праздники отдыхать на даче, а 18% собираются жарить шашлыки. При этом 16% поедут в гости к родителям или другим родственникам, 11% опрошенных отправятся отдыхать в другой город. Для 15% респондентов майские праздники — это время работы на огороде, подготовки к летнему сезону.