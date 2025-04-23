В МИЦ «Известия» обсуждают проблемы пациентов с редкими заболеваниями. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» 23 апреля проходит круглый стол на тему: «Редкие взрослые: прямой публичный разговор».

О совершенствовании системы оказания медицинской помощи взрослым пациентам с орфанными заболеваниями, а также о проблемах доступности лекарственных средств в регионах расскажут:

- Кирилл Куляев, юрист АНО «Дом редких»;

- Елена Балабанова, президент АНО «Общество пациентов с фенилкетонурией»;

- Елена Шестопалова, врач-генетик, заведующий медико-генетическим отделением МКНЦ им. Логинова;

- Жанна Белая, д.м.н., профессор, эндокринолог, руководитель центра остеопороза, заведующая отделением остеопороза и остеопатии ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России;

- Марина Дорофеева, невролог, к.м.н., врач высшей категории, ведущий научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии НИКИ педиатрии им. ак. Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;

- Сергей Волошин, к.м.н., заместитель главного врача Ленинградской областной клинической больницы;

- Ольга Дворина, к.м.н., врач-кардиолог, доцент кафедры общей врачебной практики МОНИКИ;

- Жанна Чефранова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, д.м.н, профессор;

- Татьяна Рейхтман, советник уполномоченного по правам человека в РФ, государственный советник РФ 1-го класса, доктор фармацевтических наук, профессор.