Украина может отказаться от 20% своих территорий в случае, если эти территории не были уже признаны российскими. Об этом 22 апреля сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на американского чиновника.

«Де-факто означает, что мы признаем эти земли за Россией, но при этом мы не говорим, что Украина собирается отдать их навсегда. Де-юре означает, что мы также признаем территорию за Россией, но мы больше не говорим о возвращении земель», — говорится в материале.

Источник уточнил, что «де-факто» киевский режим признает «оккупацию» этих территорий, но украинская сторона не собирается отдавать их навсегда.

При этом, по данным издания, министр обороны Украины Рустем Умеров дал понять, что Украина примерно на 90% согласна с предложением США по мирному урегулированию конфликта, однако это заявление было опровергнуто из-за того, что министерство «не принимает политических решений».

Накануне депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского политическое признание любых территорий сегодня означает отход от всего того, что он заявлял ранее, пытаясь воздействовать на националистов. По словам Чепы, Зеленский будет поступать так, как ему скажут в НАТО.

18 апреля агентство Bloomberg написало, что США могут признать Крым территорией России в ходе сделки об урегулировании на Украине между Киевом и Москвой. При этом отмечалось, что американская сторона пока не приняла окончательного решения.

При этом 17 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью РФ.