Путин не планирует посещать похороны папы римского Франциска

Президент РФ Владимир Путин не поедет на похороны папы римского Франциска. Об этом 22 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, решение о том, кто будет представлять Россию, еще принято не было.

«Пока не могу вам сказать. Еще не принято решение. Когда оно будет принято, мы вас проинформируем», — отметил Песков.

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент Путин направил телеграмму с соболезнованиями. Его Высокопреосвященству камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу.

Уточняется, что похороны Франциска состоятся в субботу, 26 апреля. Время назначено на 10:00 (11:00 мск). Перед собором Святого Петра будет проведена заупокойная месса, а после папа римский будет похоронен в базилике Санта Мария Маджоре.

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