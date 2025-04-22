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Путин не планирует посещать похороны папы римского Франциска

Песков: Путин не планирует поездку на похороны папы римского Франциска
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Фото: REUTERS/ANTHONY WALLACE
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Президент РФ Владимир Путин не поедет на похороны папы римского Франциска. Об этом 22 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, решение о том, кто будет представлять Россию, еще принято не было.

«Пока не могу вам сказать. Еще не принято решение. Когда оно будет принято, мы вас проинформируем», — отметил Песков.

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент Путин направил телеграмму с соболезнованиями. Его Высокопреосвященству камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу.

Уточняется, что похороны Франциска состоятся в субботу, 26 апреля. Время назначено на 10:00 (11:00 мск). Перед собором Святого Петра будет проведена заупокойная месса, а после папа римский будет похоронен в базилике Санта Мария Маджоре.

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