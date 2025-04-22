Червишевский тракт начали ремонтировать в Тюмени
Участок Червишевского тракта на подъезде к Тюмени начали ремонтировать во вторник, 22 апреля. В нормативное состояние приведут около 2,5 км дороги, сообщает пресс-служба регионального главка управления строительства.
Минувшей ночью дорожные службы приступили к фрезеровке и убрали уже 600 м асфальта, пишет ИА «Ура.ру». Далее проезжую часть расширят на метр для установки нового барьерного ограждения из металла.
Ранее в апреле сообщалось, что в Тюмени на улице Олимпийской обустроят сеть ливневой канализации, которая должна спасти участок от затопления дождевыми водами. Стоимость работ — 27 млн рублей.