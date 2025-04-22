СК установил личность обстрелявшего жилые дома в Курской области боевика ВСУ

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении военнослужащего 92-го отделения штурмовой бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) Сергея Сафронова из-за обстрелов жилых домов в Курской области. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«Следствием установлено, что 23 августа 2024 года Сафронов в составе состава украинских вооруженных формирований в целях совершения террористического акта действительно вторгся на территорию Российской Федерации», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

В СК сообщили, что Сафронов систематически обстреливал жилые дома, в которых на тот момент находились мирные жители, в деревне Спальное Курской области. В результате этого была повреждена гражданская инфраструктура и разрушено жилье. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту убийства, а также умышленного уничтожения чужого имущества.

Кроме того, Сафронов является фигурантом другого уголовного дела — о террористическом акте, совершенном группой лиц, которое в настоящее время уже рассматривается в суде.

20 апреля в СК сообщили, что военные следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством военнослужащими ВСУ мирного жителя в Кореневском районе Курской области. Боевики киевского режима ударили дроном по гражданскому автомобилю, в результате чего погиб водитель.