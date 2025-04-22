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В МИД сообщили об учете Россией агрессивного военного планирования НАТО

Замглавы МИД Грушко: РФ будет защищаться на фоне агрессивных устремлений НАТО
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Фото: Global Look Press/Danny Gys
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Враждебная политика НАТО основана на агрессивном военном планировании. Об этом 22 апреля сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, в последние несколько лет в рамках Североатлантического альянса страны стремятся объединить свои военные ресурсы — эта тенденция нацелена против интересов безопасности российской стороны.

«Такая враждебная политика опирается на враждебное военное планирование, которое мы вынуждены учитывать и будем учитывать в наших оборонных планах, с тем чтобы надежно обеспечить и нашу безопасность, и нашу обороноспособность», — отметил замглавы МИД РФ в беседе с ТАСС.

Он добавил, что для обеспечения своей обороноспособности Россия будет использовать все имеющиеся средства.

«Мы будем внимательно смотреть на эволюцию ситуации. И в случае необходимости будем принимать и реализовывать другие решения, которые мы сочтем необходимыми», — заявил Грушко.

Заместитель главы МИДа также выразил мнение, что агрессивные намерения НАТО превращают Северную Европу в арену столкновений, хотя ранее регион считался самым спокойным в военном отношении.

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Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания активно перевооружаются «из-за стремления противостоять России, а также в связи с неопределенными гарантиями безопасности со стороны США». В частности, в 2024 году они представили общую оборонную концепцию до 2030 года в рамках Северного оборонного сотрудничества.

В свою очередь, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил «Известиям», что сообщения об объединении военных ресурсов скандинавскими странами может говорить о том, что они решили научиться самостоятельно защищать себя.

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