В МИД сообщили об учете Россией агрессивного военного планирования НАТО

Враждебная политика НАТО основана на агрессивном военном планировании. Об этом 22 апреля сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, в последние несколько лет в рамках Североатлантического альянса страны стремятся объединить свои военные ресурсы — эта тенденция нацелена против интересов безопасности российской стороны.

«Такая враждебная политика опирается на враждебное военное планирование, которое мы вынуждены учитывать и будем учитывать в наших оборонных планах, с тем чтобы надежно обеспечить и нашу безопасность, и нашу обороноспособность», — отметил замглавы МИД РФ в беседе с ТАСС.

Он добавил, что для обеспечения своей обороноспособности Россия будет использовать все имеющиеся средства.

«Мы будем внимательно смотреть на эволюцию ситуации. И в случае необходимости будем принимать и реализовывать другие решения, которые мы сочтем необходимыми», — заявил Грушко.

Заместитель главы МИДа также выразил мнение, что агрессивные намерения НАТО превращают Северную Европу в арену столкновений, хотя ранее регион считался самым спокойным в военном отношении.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания активно перевооружаются «из-за стремления противостоять России, а также в связи с неопределенными гарантиями безопасности со стороны США». В частности, в 2024 году они представили общую оборонную концепцию до 2030 года в рамках Северного оборонного сотрудничества.

В свою очередь, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил «Известиям», что сообщения об объединении военных ресурсов скандинавскими странами может говорить о том, что они решили научиться самостоятельно защищать себя.