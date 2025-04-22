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Подписаны соглашения с партнерами международной экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии»

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Фото: t.me/Heart_of_Eurasia_2025
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В пресс-центре ТАСС 21 апреля 2025 г. состоялась официальная церемония подписания соглашений о сотрудничестве между АНО «Международный центр региональной интеграции» (АНО «МЦРИ»), Фондом Росконгресс и компанией Wildberries (ООО «РВБ») — ключевыми партнерами международного проекта «Путешествие в Сердце Евразии», старт которого запланирован на 6 июня 2025 года.

Участниками церемонии стали генеральный директор АНО «МЦРИ» и руководитель оргкомитета экспедиции Ислам Назаралиев, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и директор департамента по развитию международного бизнеса ООО «РВБ» Рафаэл Абрамян.

«Путешествие в Сердце Евразии» — это международная инициатива, родившаяся в среде сообществ единомышленников России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. За 50 дней участники посетят более 30 городов, где проведут научные сессии, бизнес-форумы, культурные мероприятия и образовательные встречи, формируя новые горизонтальные связи, укрепляя общее историко-культурное пространство и создавая платформу для устойчивого сотрудничества в Центральной Евразии.

Фонд Росконгресс выступает соорганизатором главного события экспедиции — первого Центральноазиатского международного экономического форума, который состоится 22 июля 2025 года в Душанбе, — и оказывает информационную поддержку экспедиции. Форум соберет более 500 участников — лидеров бизнеса, власти, науки, культуры и СМИ стран Центральной Азии. Именно на площадке Форума, подготовленного при непосредственном участии Росконгресса, Российско-таджикского делового совета при ТПП РФ, исполнительного органа государственной власти города Душанбе и АНО «МЦРИ» будут определены новые векторы экономического и гуманитарного сотрудничества в регионе.

«Запланированная экспедиция станет пространством доверия между людьми и народами. Главное деловое событие — экономический форум в Душанбе — позволит наладить активный диалог представителей бизнеса стран Центральной Азии, потребность в котором мы фиксируем на ключевых мероприятиях Фонда Росконгресс и на наших международных мероприятиях. Площадка в Таджикистане станет знаковой, будет проводиться ежегодно, а спектр тем деловой программы будет постоянно расширяться. Фонд Росконгресс будет активно заниматься продвижением этой площадки, и я уверен, что форум в Душанбе ждет большой успех», — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

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