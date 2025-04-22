Путин назначил Алексея Исакова послом РФ в Уругвае
Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом РФ в Уругвае вместо Андрея Будаева. Соответствующий документ был опубликован 22 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Исакова Алексей Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай», — говорится в указе.
Исакова также назначили наблюдателем РФ при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству.
Будаев занимал обе должности с 5 октября 2020 года.
18 апреля Путин освободил Алексея Павловского от обязанностей посла РФ в Австралии. Уточняется, что он был назначен на эту должность в апреле 2019 года.