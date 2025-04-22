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Хуснуллин призвал регионы продумать меры по повышению объема строительства жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Региональным властям необходимо проработать меры, которые позволят увеличить объем строительства жилья. Об этом 22 апреля заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время выступления на форуме «Малая родина — сила России».

«Посмотрите, что надо сделать, чтобы строить больше жилья», — сказал Хуснуллин, обращаясь к региональным властям.

Он отметил, что этом году в России построят более 100 млн кв. м жилья. Однако, по его словам, это произойдет благодаря заделу, который был заложен в прошлые годы, а в дальнейшем есть риск снижения темпов.

Вице-премьер добавил, что к 2027-2028 году возможно снижение объемов ввода жилья на 30 млн кв. м. Оно произойдет в том случае, если сейчас не будут запущены новые проекты по поддержке жилого строительства.

Хуснуллин подчеркнул важность инвестиционного цикла. По его словам, нужно сделать так, чтобы застройщики были заинтересованы в реализации проектов. Он добавил, что вся построенная недвижимость работает на экономику региона тем или иным путем.

«Жилье — это качество жизни, это демография и самый большой объем инвестиций», — отметил он.

Кроме того, необходимо учитывать и интересы жителей, помимо качественного жилья создавать комфортную среду. Это особенно важно, добавил он, учитывая, что граждане являются крупнейшим инвестором отрасли, вкладывая порядка 16 триллионов рублей ежегодно.

«Сегодня в стране самый крупный инвестор — это население»
Вице-премьер Марат Хуснуллин — о поддержке строительной отрасли, будущем ипотечных программ и инфраструктурных проектах в новых регионах

15 апреля президент России Владимир Путин поручил максимально «разбюрократить» отрасль жилищного строительства, чтобы не снижать его темпы. Он отметил, что важно не снижать темпы работ по возведению жилья и индивидуальному жилому строительству.

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