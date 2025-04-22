Хуснуллин призвал регионы продумать меры по повышению объема строительства жилья

Региональным властям необходимо проработать меры, которые позволят увеличить объем строительства жилья. Об этом 22 апреля заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время выступления на форуме «Малая родина — сила России».

«Посмотрите, что надо сделать, чтобы строить больше жилья», — сказал Хуснуллин, обращаясь к региональным властям.

Он отметил, что этом году в России построят более 100 млн кв. м жилья. Однако, по его словам, это произойдет благодаря заделу, который был заложен в прошлые годы, а в дальнейшем есть риск снижения темпов.

Вице-премьер добавил, что к 2027-2028 году возможно снижение объемов ввода жилья на 30 млн кв. м. Оно произойдет в том случае, если сейчас не будут запущены новые проекты по поддержке жилого строительства.

Хуснуллин подчеркнул важность инвестиционного цикла. По его словам, нужно сделать так, чтобы застройщики были заинтересованы в реализации проектов. Он добавил, что вся построенная недвижимость работает на экономику региона тем или иным путем.

«Жилье — это качество жизни, это демография и самый большой объем инвестиций», — отметил он.

Кроме того, необходимо учитывать и интересы жителей, помимо качественного жилья создавать комфортную среду. Это особенно важно, добавил он, учитывая, что граждане являются крупнейшим инвестором отрасли, вкладывая порядка 16 триллионов рублей ежегодно.

15 апреля президент России Владимир Путин поручил максимально «разбюрократить» отрасль жилищного строительства, чтобы не снижать его темпы. Он отметил, что важно не снижать темпы работ по возведению жилья и индивидуальному жилому строительству.