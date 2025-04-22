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В МИЦ «Известия» расскажут о проблемах лекобеспечения пациентов с редкими заболеваниями в регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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23 апреля в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Редкие взрослые: прямой публичный разговор».

О совершенствовании системы оказания медицинской помощи взрослым пациентам с орфанными заболеваниями, а также о проблемах доступности лекарственных средств в регионах расскажут:

- Леонид Огуль, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, д.м.н.;

- Кирилл Куляев, юрист АНО «Дом редких»;

- Елена Балабанова, президент АНО «Общество пациентов с фенилкетонурией»;

- Елена Шестопалова, врач-генетик, заведующий медико-генетическим отделением МКНЦ им. Логинова;

- Жанна Белая, д.м.н., профессор, эндокринолог, руководитель центра остеопороза, заведующая отделением остеопороза и остеопатии ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России;

- Марина Дорофеева, невролог, к.м.н., врач высшей категории, ведущий научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии НИКИ педиатрии им. ак. Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;

- Наталья Минаева, врач-гематолог, к.м.н., заместитель директора по лечебной работе ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России;

- Ольга Дворина, к.м.н., врач-кардиолог, доцент кафедры общей врачебной практики МОНИКИ;

- Жанна Чефранова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, д.м.н, профессор;

- Татьяна Рейхтман, советник уполномоченного по правам человека в РФ, государственный советник РФ 1-го класса, доктор фармацевтических наук, профессор.

Модератор — Анастасия Татарникова, председатель АНО «Дом редких».

Для ОЧНОЙ аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра — на сайте.

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