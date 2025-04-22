СМИ сообщили о гибели более 20 человек из-за ударов Израиля по сектору Газа
Не менее 25 человек погибли в результате атак Израиля на сектор Газа. Об этом 22 апреля проинформировал телеканал Al-Jazeera.
«Израильские силы продолжают бомбардировку Газы, в результате чего с рассвета погибло не менее 25 палестинцев», — говорится в публикации.
Согласно информации телеканала, не менее девяти человек, среди которых двое детей, погибли из-за атаки по жилому дому в городе Хан-Юнис. Удары также нанесли по палаткам беженцев в лагере Джебалия и ряду районов города Газа.
20 апреля сообщалось об увольнении армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) заместителя командира разведывательного подразделения бригады «Голани» после инцидента с обстрелом медицинских работников в Газе. Уточняется, что трагедия произошла 23 марта в секторе Газа. В результате происшествия погибли 15 человек.