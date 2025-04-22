Иран готов сделать ядерную программу более прозрачной на своих условиях
Власти Ирана готовы сделать свою ядерную программу более прозрачной в обмен на снятие санкций. Об этом 22 апреля сообщила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.
«Мы постараемся создать большую прозрачность и большее доверие [к ядерной программе] в обмен на снятие санкций», — сказала она на пресс-конференции SNN.TV.
По ее словам, снятие санкций должно оказать положительный эффект на жизнь людей в стране.
Накануне президент Исламской Республики Махмуд Пезешкиан заявил, что Иран готов к сделке с США по вопросу ядерной программы, но только при учете своих национальных интересов. Кроме того, он добавил, что в случае отказа Вашингтона от сделки на равных условиях Тегеран пойдет собственным путем.
19 апреля в Риме прошел второй этап переговоров. На следующий день американский канал ABC News сообщил, что стороны достигли «очень хорошего» прогресса в рамках этой встречи.