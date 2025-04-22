В России наладили выпуск кузовных деталей для моделей Sollers

Все крупные внешние и внутренние детали кузова, включая двери, крылья, капоты, боковины и крыши, а также несущие элементы автомобилей Sollers, теперь изготавливаются из оцинкованной стали российского производства. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба отечественного автопроизводителя.

Применение локальных деталей позволит значительно повысить коррозионную стойкость кузова, а также улучшить его качество и геометрическую точность, отметили в компании. Всего на площадке предприятия — партнера проекта локализованы технологические операции по штамповке около 120 деталей кузова, подчеркнули в пресс-службе Sollers.

«Начиная с апреля более 50% массы кузовов Sollers Atlant и кабин Argo штампуется в России из оцинкованного отечественного металла. Sollers первым среди автопроизводителей, перезапустивших свои производственные площадки, достиг такой локализации кузова и кабины автомобиля», — отметил генеральный директор ПАО «Соллерс» Николай Соболев.

В компании рассказали, что для реализации этого проекта «Соллерс Алабуга» привлекла льготный заем федерального Фонда развития промышленности в размере 3,4 млрд рублей. Эти средства были направлены на закупку штамповой оснастки и контрольных приспособлений. Общий объем инвестиций в проект составил 4,3 млрд рублей.

Накануне, 21 апреля, в России представили новый аварийно-спасательный автомобиль на базе УАЗ «Профи» для подразделений МЧС. Первая партия автомобилей уже передана клиентам.