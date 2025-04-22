Российские военнослужащие освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области от оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 апреля сообщила группировка войск «Север» в своем Telegram-канале.

«В ходе упорных боев, продолжавшихся более 10 дней, бесстрашные сломили сопротивление противника и выполнили свой священный долг, освободив Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района», — говорится в сообщении.

На кадрах, которые есть в распоряжении «Известий», видно боевую работу российских военных в районе около монастыря.

Отмечается, что монастырь служил для украинских боевиков военным объектом, на территории которого были размещены артиллерийские установки, пункты управления беспилотниками. Также в исторических зданиях дислоцировался личный состав ВСУ.

Кроме того, штурм монастыря проводили морские пехотинцы 40-й бригады ВС РФ группировки «Север». При этом из объекта идет тайный лаз на территорию Сумской области, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день артиллерия Росгвардии ликвидировала живую силу ВСУ в Харьковской области. Согласно сведениям разведчиков, посредством беспилотника Росгвардия нанесла огневое поражение по позициям противника.