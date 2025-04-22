Ученые предупредили о росте активности вулкана Ключевская сопка на Камчатке

Ученые предупредили о высокой активности и ее возможном росте вулкана Ключевая сопка в Камчатском крае. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Свечение в кратере вулкана впервые было отмечено 20 апреля. В последующую ночь отмечалось частое свечение в ночное время, что свидетельствует о постепенном заполнении кратера раскаленной лавой, порождающее стромболианскую деятельность», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

По оценке ученых, возможно дальнейшее усиление активности вулкана с излиянием лавы и пепловых выбросов на высоту до одного км.

В МЧС предупредили о недопустимости посещения вулкана как в составе туристических групп, так и самостоятельно.

Днем ранее на Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка. Ученые сообщили о свечении в кратере вулкана, которое длилось несколько минут.