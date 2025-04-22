Законодатели могут ограничить прием в вузы на платное обучение
С 1 сентября 2026 года в РФ могут ограничить прием в вузы на платное обучение по ряду направлений. Госдума рассмотрит законопроект после критики президента. Законодатели планируют принять поправки до конца весенней сессии. Цель — избавиться от перегруза по специальностям, ненужным экономике. Переход к системе квот планируют завершить до осени 2026 года, сообщает телеканал «Известия». Парламентарии считают: ограничение повлияет на качество обучения и мотивацию обучения. Также вузам предложено фокусироваться не на количестве платников, а на качестве подготовки абитуриентов.
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