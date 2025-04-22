Российские военные поразили позиции ВСУ на краснолиманском направлении

Российская армия уничтожает ударами артиллерии и дронов позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 22 апреля рассказал корреспондент «Известий».

Отмечается, что ВС России расширили зону контроля к югу Ямполовки Донецкой Народной Республике (ДНР) на 1,5 км. В настоящее время они продвигаются в поселке Новое. Уточняется, что их поддерживают артиллеристы группировки войск «Запад».

«Огонь на упреждение, сопровождение движения личного состава пехоты. Нужно пехоту поддерживать, иначе продвижение будет замедленное», — рассказал старший офицер артиллерийской батареи группировки войск «Запад» с позывным Лабуз.

Кроме того, отмечается, что если артиллерия по какой-то причине не смогла нанести поражение противнику, то российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожают противника за них.

«Поражали блиндажи, колесную и гусеничную технику. Враг ее очень ненавидит, а мы ее любим», — сказал военный с позывным Кипиш.

В этот же день военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили бронетранспортер (БТР) американского производства М113 и личный состав ВСУ на южнодонецком направлении. В ведомстве уточнили, что БТР пытался заехать в населенный пункт Богатырь, но его остановили российские операторы FPV-дроном.