Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают низкое жалование, при этом командиры отправляют их на смерть. Об этом 22 апреля рассказал украинский пленный Виктор Абрамович.

«Зарплату бойцам маленькую дают. Сами сидят там, своих детей кормят, никуда не пускают. Пусть бы и шли бы воевать, а не по барам там ходить. А куда деньги деваются? А нам дают по двадцатке, а мы идем на смерть. Как только помощь перестанут Украине давать, то будет Украине хана», — заявил он.

Абрамович рассказал также о низком уровне подготовки мобилизованных в ВСУ. По его словам, за весь период обучения ему удалось пострелять на войсковом стрельбище из своего штатного автомата всего пару раз. Всё остальное, чем занимались мобилизованные, — это чистка вооружения и наведение порядка.

Военнопленный рассказал о том, что мобилизованных с низкой подготовкой сразу бросили в бой. В результате этого подразделение Абрамовича попало под обстрел и разбежалось, после чего он попал в плен к российским военнослужащим.

15 апреля пленный боевик украинской армии Юрий Гладченко заявил, что командование ВСУ отправляет своих солдат на фронт, не учитывая возможные потери. Он указал на то, что ВСУ отправляют на передовую всех, кого удается задержать на улице.