В Таджикистане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0. Об этом 22 апреля сообщили в пресс- центре управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики на сайте.

Отмечается, что землетрясение произошло в 10:04 по местному времени (08:04 мск). При этом интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 4,0 балла, в то время как в Раштском районе — 2–3 балла.

Очаг залегал в 166 км к северо-востоку от Душанбе. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Накануне в Ахтынском районе Дагестана произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,2. Жертв и разрушений в результате землетрясения не зафиксировали.