ВС РФ почти исключили радиопереговоры при освобождении Преображенки в ДНР
Российские военнослужащие практически не проводили радиопереговоров при освобождении Преображенки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Штурмовые подразделения практически исключили использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов», — говорится в сообщении.
При этом четкие звуковые команды позволили обеспечить слаженное продвижение мотострелков. Отмечается, что перед наступлением бойцы выбирали наиболее близкие освобожденные населенные пункты, чтобы оттуда производить наступление.
Кроме того, на местности не было укрытий, из-за чего военнослужащие передвигались малыми группами по несколько человек. Также приходилось использовать антидроновые одеяла и полагаться на низкую видимость, дополняет «Газета.Ru».
17 апреля российские военные освободили населенный пункт Преображенка в ДНР. В результате ВСУ потеряли свыше 385 боевиков, три боевые бронемашины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.