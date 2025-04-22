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Три очка Кузьменко помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Эдмонтон» в игре плей-офф НХЛ

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Фото: REUTERS/Gary A. Vasquez
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Клуб «Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Эдмонтон Ойлерс» в стартовом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча 22 апреля завершилась со счетом 6:5.

В составе «Лос-Анджелеса» голом и двумя результативными передачами отличился россиянин Андрей Кузьменко (третья минута). Так, форвард набрал три очка в дебютном матче Кубка Стэнли. Шайбы также забросили Куинтон Байфилд (20-я), Адриан Кемпе (35-я), Филлип Дано (38-я и 60-я) и Кевин Фиала (45-я).

Среди игроков хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерс» отличились Леон Драйзайтль (40-я), Маттиас Янмарк (43-я), Кори Перри (47-я), Зак Хайман (58-я) и Коннор Макдэвид (59-я).

Второй матч первого раунда Кубка Стэнли пройдет в Лос-Анджелесе в среду, 23 апреля.

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20 апреля клуб «Каролина Харрикейнз» со счетом 4:1 обыграл «Нью-Джерси Девилз» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ. У победителей отличились Джейлен Чатфилд, Логан Станковен и российский форвард Андрей Свечников. Из «Нью-Джерси» шайбу забросил Нико Хишир.

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