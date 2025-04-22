Психиатрическую проверку обвиняемой в убийстве детей из Канска проведут в Москве
Психиатрическую экспертизу обвиняемой в убийстве детей из Канске проведут в Центре имени В.П. Сербского в Москве. Об этом 22 апреля сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«Экспертизу будут проводить в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.П. Сербского в Москве», — рассказало ведомство ТАСС.
Ранее уточнялось, что женщина состоит на учете у психиатра.
14 апреля в Канске задержали женщину, которая убила топором троих своих детей — четырехлетнюю девочку и двух мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет. 15 апреля фигурантке предъявили обвинение, на следующий день она была арестована. Свою вину женщина полностью признала.