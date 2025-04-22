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СМИ сообщили о планах Евросоюза лишить Венгрию права голоса из-за Украины

The Guardian: Евросоюз хочет лишить Венгрию права голоса из-за Украины
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Европейский союз (ЕС) планирует лишить Венгрию права голова в ЕС из-за отказа станы поддерживать Украину. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Государства — члены ЕС сейчас более серьезно, чем когда-либо, рассматривают вопрос о том, как применить свою крайнюю санкцию против Венгрии: лишение права голоса в соответствии со статьей семь договора о ЕС», — пишет 19 апреля газета.

Отмечается, что реализация идеи на данный момент находится «на ранней стадии», добавила «Газета.Ru».

Однако источники издания предполагают, что эта затея никогда не будет реализована, поскольку для отмены права голоса требуется единогласное решение всех оставшихся членов ЕС.

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17 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержала выделение нового пакета военной помощи Украине в размере €20 млрд. Он также подчеркнул, что власти страны не согласятся ни на какие шаги для вступления Украины в ЕС до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье.

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