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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают борьбу с контрафактом. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В пресс-центре МИЦ «Известия» 22 апреля проходит круглый стол на тему «Интеллектуальная собственность и контрафакт: состояние и перспективы», приуроченный к Международному дню интеллектуальной собственности».

О совершенствовании законодательства, правоприменительной и деловой практике в сфере борьбы с контрафактом расскажут:

— Владислав Резник, президент международной ассоциации «Антиконтрафакт»;

— Григорий Ивлиев, президент Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации;

— Василий Осьмаков, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ;

— Шолпан Абдреева, руководитель комитета по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции Республики Казахстан;

— Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике;

— Артур Таймазов, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, член комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками;

— Михаил Орлов, статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

— Алексей Курман, и. о. генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь;

— Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ);

— Сергей Митин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;

— Владимир Лопатин, научный руководитель Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности.

Также в рамках мероприятия состоится подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации и Международной ассоциацией «Антиконтрафакт».

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