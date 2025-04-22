В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают борьбу с контрафактом. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» 22 апреля проходит круглый стол на тему «Интеллектуальная собственность и контрафакт: состояние и перспективы», приуроченный к Международному дню интеллектуальной собственности».
О совершенствовании законодательства, правоприменительной и деловой практике в сфере борьбы с контрафактом расскажут:
— Владислав Резник, президент международной ассоциации «Антиконтрафакт»;
— Григорий Ивлиев, президент Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации;
— Василий Осьмаков, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ;
— Шолпан Абдреева, руководитель комитета по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции Республики Казахстан;
— Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике;
— Артур Таймазов, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, член комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками;
— Михаил Орлов, статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
— Алексей Курман, и. о. генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь;
— Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ);
— Сергей Митин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;
— Владимир Лопатин, научный руководитель Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности.
Также в рамках мероприятия состоится подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации и Международной ассоциацией «Антиконтрафакт».