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Режиссеры московских театров рассказали о своем видении Гамлета

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Фото: ТАСС/Сандурская Софья
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В пяти театрах Москвы идет премьера «Гамлета», но каждый постановщик показал разную историю. Портал mos.ru 22 апреля рассказал, в каких московских театрах сейчас идет «Гамлет», выяснил уникальность каждой из постановок.

Например, в Театре на Таганке «Гамлета» поставили не по оригинальному тексту, а по пьесе Ники Ратмановой по мотивам произведения Уильяма Шекспира. Режиссер Мурат Абулкатинов погружается во внутренний мир Гамлета в поиске ответов на экзистенциальные вопросы, представляя персонажа беззащитным романтиком.

При этом постановка Марка Захарова «Гамлет» в «Ленкоме» является трагедией несовершенства. Так, режиссер Антон Яковлев отвечает на главные вопросы, что такое война внутри человека и можно ли сочетать поиски Бога и стремление разрушать?

Константин Богомолов в Театре на Бронной поставил спектакль «Гамлет in Moscow» с учетом современных реалий, вписав историю в современный московский быт. Он отвечает на вечные шекспировские вопросы: долг и месть, размышления о жизни и смерти. Постановка проходит в формате сцена-арена, где зритель максимально приближен к происходящему, а в антракте в фойе действие также продолжается под живую музыку.

В Театре Моссовета «Шекспиргамлет» поставлен в прозаическом переводе Михаила Морозова. В постановке Средневековье вписывается в современную обстановку. В спектакле играют Евгения Крюкова, Сергей Юшкевич, Александр Яцко, Виталий Кищенко, Валерий Яременко и другие актеры.

Кроме того, «Гамлет» показывают и в Московском молодежном театре. Режиссер, народный артист России Вячеслав Спесивцев в спектакле использует яркие краски и музыкальные хиты группы The Beatles.

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Мэр Москвы Сергей Собянин 27 марта заявил, что в прошлом году в столичных театрах прошло 259 премьер. По его словам, с 2013 года завершили строительство, реконструкцию, реставрацию и капремонт 103 зданий и помещений в 41 городском театре. Планируется до 2030 года в столице обновить еще девять зданий, включая Московский театр оперетты, театр «Эрмитаж» и Театр на Таганке.

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