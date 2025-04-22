Мединский анонсировал включение плана Трампа по Украине в учебники истории

План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта войдет в российские единые учебники по истории, которые будут созданы в будущем с учетом новейших исторических событий. Об этом 22 апреля сообщил один из авторов учебников, председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине, <...> они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории», — сказал Мединский в беседе с ТАСС.

По его словам, американский лидер уже точно вошел в историю. Он также уточнил, что люди сейчас переживают «историческую эпоху».

Трамп 21 апреля сообщил о том, что последние контакты США с Россией и Украиной были очень хорошими. Он уточнил, что в ближайшие три дня будут раскрыты все детали переговоров.

18 апреля американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о намерении США помочь в урегулировании конфликта в том случае, если обе стороны настроены на достижение мира. По его словам, помимо этой важной темы также существует ряд других вопросов, «заслуживающих американского внимания».