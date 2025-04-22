В Коста-Рике произошло извержение вулкана Поас

В Коста-Рике, севернее города Сан-Хосе, произошло извержение вулкана Поас, в результате чего пепел поднялся на высоту 4 км над уровнем моря. Об этом 21 апреля сообщила газета El Comercio со ссылкой на Вулканологическую и сейсмологическую обсерваторию Коста-Рики (Ovsicori).

«Мощное извержение вулкана Поас, которое произошло во второй половине дня в понедельник, 21 апреля 2025 год. <…> Пепел достиг 4 км над кратером, что является значительной высотой, невиданной с 2017 года», — говорится в материале издания.

Уточняется, что пепел не зафиксировали в соседних от вулкана районах. Кроме того, до начала извержения не произошло ни одного землетрясения. По информации газеты, извержение также не повлияло на международный аэропорт Хуана Сантамарии, который продолжает полностью функционировать.

Агентство Antara 16 апреля сообщило о том, что пять новых извержений вулкана Семеру произошли в провинции Восточная Ява в Индонезии. Согласно информации специалистов, столб вулканического пепла поднялся на высоту до 1 тыс. м над кратером, достигнув отметки 4676 м над уровнем моря.