Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складах в Приморском крае

Открытое горение на двух складах со строительными материалами в поселке Соловей-Ключ Приморского края было ликвидировано. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Открытое горение ликвидировано, проводится разборка и проливка конструкций», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пожарные не допустили перехода огня на рядом стоящие жилые дома и административное здание. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте работают 35 специалистов и 11 единиц техники.

О пожаре в поселке Соловей-Ключ, где загорелись два склада со строительными материалами на площади 1 тыс. кв. м, стало известно ранее в этот день. К тушению были привлечены 16 специалистов и семь единиц специальной техники.