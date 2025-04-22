Два человека погибли в результате пожара в Башкирии
Пожар произошел в частном доме в Стерлитамаке, в результате этого погибли мужчина и женщина. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан.
«Сегодня ночью загорелся частный дом с пристроенным гаражом по улице Полевой. <...> К сожалению, в ходе тушения в зале около окна были обнаружены погибшими мужчина и женщина», — говорится в сообщении пресс-служба в Telegram-канале.
Уточняется, что возгорание было ликвидировано на площади более 200 кв. м. К тушению были привлечены 17 специалистов и четыре единицы техники. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В этот же день сообщалось о том, что возгорание произошло в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, в результате происшествия погибли два человека. Пожар начался в одном из домов на улице Нагорной. Площадь возгорания составила 15 кв. м.