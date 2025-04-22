Число погибших при взрыве боеприпаса в Воронежской области увеличилось до двух
Число погибших при детонации боеприпаса в хуторе Калач Лискинского района Воронежской области увеличилось до двух человек. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе правительства по региону.
«По состоянию на вечер 21 апреля, двое пострадавших, которые ранее были госпитализированы, скончались в медицинском учреждении. Пострадавший ребенок направлен для дальнейшего лечения в Воронеж», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Уточняется, что еще один из пострадавших при детонации уже получил всю необходимую медицинскую помощь. Он отказался от дальнейшей госпитализации.
В пресс-службе следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по Воронежской области 21 апреля сообщили о том, что в хуторе Калач Лискинского района Воронежской области сдетонировал боеприпас, принадлежавший местному жителю. Один человек погиб на месте, еще трое получили ранения.