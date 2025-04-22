Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ по селу в Белгородской области
В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранен мирный житель в селе Долгое Валуйского округа Белгородской области. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Долгое Валуйского округа беспилотник сбросил два взрывных устройства на частный дом. Ранена женщина», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, женщине с минно-взрывной травмой в больнице оказали всю необходимую медицинскую помощь. При этом госпитализация пострадавшей не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно.
«Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток», — добавил Гладков.
Губернатор Белгородской области накануне сообщил, что местный мужчина пострадал при ударе FPV-дрона на трассе Томаровка – Красная Яруга. Уточнялось, что раненого доставили в Ракитянскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. Медики оказали ему необходимую помощь, он переведен на амбулаторное лечение.