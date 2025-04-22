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Бойцы группировки войск «Восток» эвакуировали мирных жителей из Константинополя

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие 656-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» эвакуировали очередную группу мирных жителей из села Константинополь Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, российские военнослужащие, несмотря на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), вывели пятерых местных жителей. Также во время эвакуации украинские боевики открыли огонь из артиллерии и направили на людей FPV-дроны.

Тогда бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ с целью обезопасить мирное население от воздействия беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника развернули средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), создав специальный коридор, по которому люди смогли пройти.

«Сложности, как я думаю и у всех в плане эвакуации, это птички вражеские. Постоянное наблюдение с их стороны, ищут, смотрят, какие пути, дороги мы используем для эвакуации, контролируют постоянно. Сегодня пытались помешать, но средствами РЭБ атаки были заглушены. Справились на отлично, без потерь», — сказал военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Матрос.

По словам одного из эвакуированных жителей по имени Сергей, ВСУ похитили вышедшую из подвала супругу. Он уточнил, что украинские боевики надругались над его женой, после чего повесили, а тело подбросили в разбитый сарай.

Местная жительница по имени Екатерина также рассказала о мародерстве и убийствах со стороны украинских боевиков. Она заявила, что ВСУ изнасиловали и убили ее дочь.

«Мародерства, убивают. Дочь изнасиловали, убили. 25 декабря похоронила. Они с дрона на могилу не постеснялись скидывали. В огороде похоронила», — сказала жительница села Константинополь.

На данный момент эвакуированные жители находятся в одном из пунктов временного размещения, где им оказали медицинскую помощь, предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание.

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В Минобороны РФ 21 марта сообщили, что бойцы группировки войск «Восток» также провели эвакуацию группы жителей Константинополя. На протяжении всего пути их сопровождали военнослужащие армии России, в том числе оператор беспилотника, который с воздуха предупреждал об опасностях, которые могут подстерегать на земле.

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