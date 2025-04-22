Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили бронетранспортер (БТР) американского производства М113 и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 22 апреля сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что БТР пытался заехать в населенный пункт Богатырь, но его остановили российские операторы FPV-дроном. Украинские боевики предприняли попытку отступить, машина свернула с дороги на минное поле, где после двух последовательных детонаций боекомплекта она вышла из строя.

Члены экипажа M113 попытались спешиться и убежать, но их догнали российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Благодаря точным действиям операторов вся группа и бронемашина были поражены.

В Минобороны РФ 21 апреля сообщили о том, что после окончания перемирия российские военнослужащие нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников, пунктам дислокации ВСУ в 74 районах.