Более 2 тыс. пользователей пожаловались на сбои в работе Telegram
Более чем 2 тыс. пользователей мессенджера Telegram пожаловались на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Уточняется, что наибольшее количество жалоб поступило 21 апреля в 23:45 по мск. Многим людям не приходят сообщения, а также не загружаются медиа. Кроме того, у некоторых пользователей мессенджер просто перестал открываться.
Сбой коснулся по большей части жителей Нижегородской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей и Республики Татарстан.
17 апреля сообщалось о том, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой в работе Telegram. В Роскомнадзоре заявили, что проблемы в работе мессенджера произошли из-за сбоя в инфраструктуре сервиса.