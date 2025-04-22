The Times узнала о планах Стармера заключить торговую сделку с ЕС
Британский премьер-министр Кир Стармер близок к заключению торговой сделки по продаже вооружения Евросоюзу (ЕС). Об этом 21 апреля сообщила газета The Times со ссылкой на источники.
«Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, которая позволит британским оружейным компаниям продавать оружие европейским союзникам на миллиарды фунтов», — говорится в материале издания.
Уточняется, что благодаря этой сделке компании Соединенного Королевства получат возможность подать заявку на новый оборонный фонд ЕС в рамках перезагрузки отношений между Великобританией и европейской организацией. По информации газеты, сделка может достигнуть суммы в €150 млрд.
Газета The Times 20 апреля сообщила, что власти Соединенного Королевства планируют увеличить темпы производства оружия и взрывчатых веществ в стране, чтобы положить конец зависимости от США в оборонной сфере.