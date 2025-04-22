Королева Норвегии была госпитализирована из-за одышки
Королева Норвегии Соня была госпитализирована с жалобами на одышку из потомственного Сиккильсдалена, где ее семья отмечала Пасху. Об этом 21 апреля сообщил Норвежский королевский двор.
«Сегодня вечером Ее Величество королева была госпитализирована в Национальный госпиталь для обследования в связи с одышкой», — говорится в официальном сообщении королевского двора.
Для транспортировки Сони до госпиталя был применен вертолет.
24 февраля стало известно, что главу Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилму Руссефф госпитализировали в Шанхае из-за недомогания. По информации бразильской газеты Folha de S. Paulo, Руссефф доставили в больницу из-за жалобы на рвоту, головокружение и высокое давление.