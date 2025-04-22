Глава Пентагона прокомментировал заявления о поиске нового кандидата на его пост
Новости о поиске нового кандидата на пост главы Пентагона распространяют те же СМИ, которые распространяли «фальшивки о России». Об этом 21 апреля заявил министр обороны США Пит Хегсет.
«Несколько человек, занимающихся сливом информации, были уволены, и внезапно в тех же СМИ, которые распространяли фальшивки о России, появилась куча заказных статей. <...> Видите, вот что делают СМИ. Они берут анонимные источники от недовольных бывших сотрудников, а затем пытаются очернять людей и портить их репутацию», — сказал Хегсет.
Он также заявил, что с ним это не сработает, так как анонимные клеветнические высказывания недовольных бывших сотрудников Пентагона по старым новостям не имеют значения.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 21 апреля, что президент США Дональд Трамп оказывает решительную поддержку деятельности Хегсета, несмотря на то, что весь Пентагон настроен против нынешнего главы военного ведомства и изменений, которые тот пытается проводить на своем посту.